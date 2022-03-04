В боях за Гостомель уже уничтожены не менее 50 оккупантов

Гостомель – один из стратегических пригородов Киева, за него бои ведутся с начала российской агрессии. Украинские военные уже уничтожили по меньшей мере 50 оккупантов из Ульяновска.

В настоящее время город Гостомель находится под контролем украинских войск.

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С украинской стороны в боях приняли участие бойцы спецназа ГУР МО, третьего отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго и группы местного сопротивления.

После боя украинские военные захватили многочисленные трофеи оккупантов. Среди них оружие, военная техника, штабные и личные документы.

В Минобороны отметили, что у уничтоженных оккупантов не было при себе военных жетонов и никаких документов, удостоверяющих личность, кроме сертификатов о вакцинации и незаполненных медицинских книг.

Добавим, что в Гостомеле находится аэродром, над которым оккупанты стремятся взять контроль с целью высадки десанта и грузов.

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