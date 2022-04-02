В боях за Харьковщину погиб боец Александр Коробка

В боях за Харьковщину погиб житель Нововодолажской общины Александр Коробка. С 2014 года он участвовал в боях за Донбасс.

Об этом сообщили на странице Нововодолажского поселковой территориальной общины на фейсбук.

Читайте также Уцелевших домов нет: эксклюзивный фоторепортаж с охваченной огнем Харьковщины

Умер, защищая Украину: что известно об Александре Коробке

Известно, что защитник родился в деревне Ватутино. Здесь же учился. Школу окончил с отличием, после обучения в вузе работал инженером.

В общине сообщают, что Коробка был высококвалифицированным специалистом, которого уважали и ценили коллеги. Жители подчеркивают, что он запомнился верным и надежным товарищем. По словам близких, он любил жизнь и был любящим сыном, отцом, мужем.

Александр Коробка принимал участие в войне на Донбассе и погиб во время освобождения Харьковщины.

Удар по Белгороду может осложнить атаки на Харьков, – разведка Британии

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя! Вечная память и уважение