В боях за Украину погиб военный Сергей Клименков, который прошел Иловайск и Дебальцево
Источник:фейсбук 17-ої окремої танкової бригади
Защищая Украину от неприятеля, погиб военный Сергей Клименков. Муж прошел ад боев за Иловайск и Дебальцево, однако продолжал защищать родную землю.
О гибели украинского защитника сообщили в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушка. Боец служил в ее рядах.
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Погиб военный Сергей Клименков
В боях за Украину погиб военнослужащий 17-й отдельной танковой бригады Сергей Клименков,
– отметили в бригаде.
Пройдя ад боев за Иловайск и Дебальцево, боец продолжал защищать территориальную целостность Украины. Он получил три контузии и три ранения. За смелость был награжден государственной наградой – орденом "За мужество" ІІІ степени.
Погиб Сергей Клименков с оружием в руках.Редакция 24 канала выражает искреннее соболезнование родным и близким Сергея Клименкова. Светлая память Герою!
Напомним, накануне стало известно, что в боях под Черниговом погиб муж народного депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной. В бойца попал вражеский снаряд.
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