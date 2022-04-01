В боях за Украину погиб военный Сергей Клименков, который прошел Иловайск и Дебальцево

Защищая Украину от неприятеля, погиб военный Сергей Клименков. Муж прошел ад боев за Иловайск и Дебальцево, однако продолжал защищать родную землю.

О гибели украинского защитника сообщили в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушка. Боец служил в ее рядах.

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Погиб военный Сергей Клименков

В боях за Украину погиб военнослужащий 17-й отдельной танковой бригады Сергей Клименков,

– отметили в бригаде.

Пройдя ад боев за Иловайск и Дебальцево, боец ​​продолжал защищать территориальную целостность Украины. Он получил три контузии и три ранения. За смелость был награжден государственной наградой – орденом "За мужество" ІІІ степени.

Погиб Сергей Клименков с оружием в руках.

Редакция 24 канала выражает искреннее соболезнование родным и близким Сергея Клименкова. Светлая память Герою!

Напомним, накануне стало известно, что в боях под Черниговом погиб муж народного депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной. В бойца попал вражеский снаряд.

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