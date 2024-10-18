Боятся говорить открыто, – Зеленский о предложениях обмена территорий на мир

Владимир Зеленский отреагировал на предложения обмена территорий на мир. Он отметил, что партнеры никогда об этом не просили открыто. По его словам, они боятся.

Зеленский пообщался с FT после того, как в четверг в Брюсселе проинформировал 27 лидеров ЕС о своем плане, а также после встречи с крупнейшими политическими партиями в ассамблее блока.

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"Люди никогда нам этого не говорили. Люди боятся сказать об этом мне", – отметил президент, призывая этих чиновников говорить открыто.

По словам президента, тем, кто считает, это рациональным, следует "выложить это на стол, открыто".

"Не через какую-то третью сторону. Поговорите с нами", – добавил Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул, что он открыт к мирным предложениям от других стран, если они "реальные", и не имеют на мне подорвать поддержку страны.

"Бразилия, у вас есть план? Отлично. Предложение из Китая мы не против. Но, прошу, не разделяйте нас", – сказал он.

Что на самом деле склонит Путина к миру

В то же время президент Владимир Зеленский считает, что если Украина получит официальное приглашение в НАТО, это заставит российского диктатора Путина начать переговоры о мире.

Глава государства подчеркнул, что официальное приглашение к вступлению в НАТО является "единственным способом" для Украины пережить российское вторжение. Также это усилит украинскую дипломатию на пути к завершению войны.

Справка. В международном политикуме сейчас обсуждают возможность предложить Украине членство в НАТО в обмен на территории. Речь идет о том, что администрация Байдена якобы оказывает сильное давление на Банковую, чтобы представители украинской власти первыми вышли и публично заявили, что готовы к переговорам с Россией и к территориальным уступкам.