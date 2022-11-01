Боятся потерять пропагандистскую картинку: зачем вагнеровцы возводят "границу" в Луганской области

Российские наемники возводят так называемую "линию Вагнера" возле Лисичанска. Оккупанты устанавливают бетонные пирамидки и уже вырыли ров. Пропагандисты заявили, что такие укрепления вроде бы смогут остановить наших защитников.

На абсурдное заявление россиян отреагировали украинские воины. В частности, снайпер "Осман" в границу проекта "Интервью24" рассказал, что думает о "линии Вагнера". Об этом информирует 24 канал .

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Оккупанты очень боятся потерять пропагандистскую картинку

Россияне возводят оборонные линии у Лисичанска, потому что очень сильно боятся потерять пропагандистскую картинку. Такое мнение высказал Станислав – боец 24-го отдельного штурмового батальона 53-й бригады из позывного "Османа".

Украинский защитник отметил, что оккупанты, в частности, боятся потерять так называемую "ЛНР".

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Станислав подчеркнул, что ранее враги официально заявили, что якобы уже освободили "ЛНР". Поэтому стараются не допустить продвижения наших воинов на том направлении очень далеко.

И чтоб это на информационных заглавиях звучало не так плохо, чтоб россияне не кричали: "Нас Путин обманывал сколько времени". У них и сейчас все идет не по плану, потому что они не ожидали такого сопротивления от нас,

– подытожил "Осман".

Отметим, что украинские военные уже деоккупировали 9 населенных пунктов Луганской области . Это подтвердил глава ОВА Сергей Гайдай.

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Коротко о линии "Вагнера" в Луганской области

Оккупанты возводят оборонную линию в районе села Горное неподалеку от Лисичанска. Подходящие спутниковые снимки в октябре показала компания Maxar Technologies.

Укрепление состоит из четырех рядов пирамид из цемента. Далее – расположен большой ров.

Первую секцию траншеи рыли еще 25 сентября. Второе – вырыли ориентировочно между 30 сентября и 5 октября.

Кстати, пропагандисты заявили, что "линия Вагнера" протянется на ориентировочно 200 километров. Однако, по данным со спутника, российские наемники по состоянию на 22 октября застроили всего 1,6 километра территорий.

Между тем мнения экспертов по эффективности "линии Вагнера" разделились. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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