Боятся потерять пропагандистскую картинку: зачем вагнеровцы возводят "границу" в Луганской области
Российские наемники возводят так называемую "линию Вагнера" возле Лисичанска. Оккупанты устанавливают бетонные пирамидки и уже вырыли ров. Пропагандисты заявили, что такие укрепления вроде бы смогут остановить наших защитников.
На абсурдное заявление россиян отреагировали украинские воины. В частности, снайпер "Осман" в границу проекта "Интервью24" рассказал, что думает о "линии Вагнера". Об этом информирует 24 канал .
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Оккупанты очень боятся потерять пропагандистскую картинку
Россияне возводят оборонные линии у Лисичанска, потому что очень сильно боятся потерять пропагандистскую картинку. Такое мнение высказал Станислав – боец 24-го отдельного штурмового батальона 53-й бригады из позывного "Османа".
Украинский защитник отметил, что оккупанты, в частности, боятся потерять так называемую "ЛНР".
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Станислав подчеркнул, что ранее враги официально заявили, что якобы уже освободили "ЛНР". Поэтому стараются не допустить продвижения наших воинов на том направлении очень далеко.
И чтоб это на информационных заглавиях звучало не так плохо, чтоб россияне не кричали: "Нас Путин обманывал сколько времени". У них и сейчас все идет не по плану, потому что они не ожидали такого сопротивления от нас,
– подытожил "Осман".
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Коротко о линии "Вагнера" в Луганской области
- Оккупанты возводят оборонную линию в районе села Горное неподалеку от Лисичанска. Подходящие спутниковые снимки в октябре показала компания Maxar Technologies.
- Укрепление состоит из четырех рядов пирамид из цемента. Далее – расположен большой ров.
- Первую секцию траншеи рыли еще 25 сентября. Второе – вырыли ориентировочно между 30 сентября и 5 октября.
- Кстати, пропагандисты заявили, что "линия Вагнера" протянется на ориентировочно 200 километров. Однако, по данным со спутника, российские наемники по состоянию на 22 октября застроили всего 1,6 километра территорий.
- Между тем мнения экспертов по эффективности "линии Вагнера" разделились. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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