"Боятся за свою жизнь": воинские части России забросаны рапортами отказов от службы

Количество российских солдат, которые отказываются ехать на войну в Украину, растет. Некоторые воинские части просто завалены их рапортами.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

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"Я читал отчет российской правозащитной организации "Агора" о количестве военных, которые отказываются ехать воевать против Украины. Их количество растет. Юристы говорят, что некоторые воинские части просто заваливаются рапортами", – отметил военный эксперт.

Почему россияне отказываются ехать на войну

По словам Мусиенко, у российских военных разная мотивация, чтобы не ехать воевать против Украины. Однако это не значит, что они все внезапно подобрели. Для отказов есть разные причины.

Во-первых, россияне боятся за свою жизнь.

Во-вторых, они говорят, что не получают должного обеспечения и экипировки, которой им просто не хватает.

В-третьих, россияне не довольны зарплатами.

В-четвертых, они видят те потери, которые понесет российская армия, и не хотят быть к этому причастными.

По данным Генштаба ВСУ , в войне против Украины погибли уже ориентировочно 19 тысяч российских оккупантов.

Как рассказал Мусиенко, у России есть организация БАРС, участниками которой являются резервисты на случай военных действий. Интересно, что до войны в Украине на их собраниях появлялись примерно 20 – 30 тысяч человек.

Однако когда возникла потребность в подспорье во время реальных боевых действий, от этих резервистов начало поступать большое количество отказов.

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