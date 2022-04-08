Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

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"Я читав звіт російської правозахисної організації "Агора" про кількість військових, які відмовляються їхати воювати проти України. Їхня кількість зростає. Юристи кажуть, що деякі військові частини просто завалюються рапортами", – зазначив військовий експерт.

Чому росіяни відмовляються їхати на війну

За словами Мусієнка, російські військові мають різну мотивацію, аби не їхати воювати проти України. Однак це не означає, що вони усі раптово подобрішали. Для відмов є різні причини.

По-перше, росіяни бояться за своє життя.

По-друге, вони кажуть, що не отримують належного забезпечення й екіпірування, якого їм просто не вистачає.

По-третє, росіяни не задоволені зарплатами.

По-четверте, вони бачать ті втрати, яких зазнає російська армія, і не хочуть бути до цього причетними.

Зверніть увагу! За даними Генштабу ЗСУ, у війні проти України загинули вже орієнтовно 19 тисяч російських окупантів.

Як розповів Мусієнко, у Росії є організація БАРС, учасниками якої є резервісти на випадок воєнних дій. Цікаво, що до війни в Україні на їхні збори з'являлися приблизно 20 – 30 тисяч осіб.

Однак коли виникла потреба у підмозі під час реальних бойових дій, від цих резервістів почала надходити велика кількість відмов.

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