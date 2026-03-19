Об этом сообщили в Заставнивском городском совете.
Каково сейчас состояние здоровья Руслана Михайлюка, которого считали пропавшим без вести?
Житель общины Михаил Турок рассказал, что защитник Руслан Михайлюк, который 10 месяцев считался пропавшим без вести, сейчас находится в военном госпитале с потерей памяти, частичной потерей зрения, контузиями и другими ранениями и заболеваниями.
Сегодня я с ним лично по телефону общался. Хотя он еще не все вспомнил,
– добавил Михаил.
В городском совете отметили, что эти месяцы были нелегкими для семьи Руслана, его друзей и всей общины: "Мы вместе молились, поддерживали друг друга и не теряли надежды".
Не знаем всех обстоятельств и через что ему пришлось пройти ... Но знаем главное – он жив. И это самое ценное,
– написали в мэрии.
Из плена вернулся защитник, которого считали погибшим: что об этом известно?
Связь с украинским защитником Назаром Далецким оборвалась в мае 2022 года года. Уже в 2023 году ДНК-экспертиза подтвердила гибель военного, поэтому 23 сентября состоялись похороны.
Однако в 2025 году несколько военных, которые вернулись из плена, сообщили семье, что видели Назара живым.
В феврале 2026 года Назара Далецкого освободили из российского плена – тогда же была проведена эксгумация тела, которое ранее идентифицировали как Назара Далецкого.
Впервые после плена мать увидела сына 15 марта 2026 года. В родном селе защитника встретили родные, близкие и жители общины с аплодисментами, украинскими флагами и слезами радости.