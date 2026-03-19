Про це повідомили в Заставнівській міській раді.

Який нині стан здоров'я Руслана Михайлюка, якого вважали зниклим безвісти?

Мешканець громади Михайло Турок розповів, що захисник Руслан Михайлюк, який 10 місяців вважався зниклим безвісти, нині перебуває у військовому госпіталі з втратою пам'яті, частковою втратою зору, контузіями та іншими пораненнями та захворюваннями.

Сьогодні я з ним особисто по телефону спілкувався. Хоча він ще не все згадав,

– додав Михайло.

У міській раді зауважили, що ці місяці були нелегкими для родини Руслана, його друзів та усієї громади: "Ми разом молилися, підтримували одне одного й не втрачали надії".

Не знаємо всіх обставин і через що йому довелося пройти… Але знаємо головне – він живий. І це найцінніше,

– написали в мерії.

