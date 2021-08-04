УГО наконец уволило бойца, который до комы избил танцовщика балета Дорофеевой
4 августа 2021 , 18:41Читати новину українською
Источник:УГО
Управление государственной охраны Украины 4 августа таки уволило своего бойца, которого подозревают в избиении танцовщика из шоу-балета Нади Дорофеевой. Ранее сотрудника УГО взяли под стражу на 60 суток.
В Управлении государственной охраны также осудили действия своего уже экс-сотрудника.
Важно ГБР задержало бойца УГО, который избил танцора Дорофеевой
В УГО подчеркнули, что выступают против подобных проявлений агрессии и считают позорный поступок мужчины недопустимым.
Принципиальная позиция руководства Управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства,
– подчеркнули в управлении.
Жестокое избиение танцовщика Нади Дорофеевой: главное
- Жуткий инцидент произошел в ночь на 1 августа возле гей-клуба Lift, что в Киеве. Предварительно, конфликт спровоцировал военный-охранник.
- После словесной перепалки мужчина ударил парня кулаком в голову. Тот сразу же потерял сознание и упал на землю. Личность нападавшего установили в день избиения. Он оказался сотрудником Управления государственной охраны Украины.
- Мужчину отстранили от работы, после чего задержали и открыли уголовное производство. Нападающему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.