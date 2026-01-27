Зарядные станции усилят возможности бойцов. В частности, помогут обеспечить работу военной электроники.

На сегодня рота "Катехон" осуществляет диверсионные операции в глубоком тылу российских оккупантов. В частности, на Покровском направлении, который является самым тяжелым.

Детали заявления

В "Украинской команде" рассказали, что бойцы роты "Катехон" работают вдоль всей линии боевого соприкосновения. В частности, на Покровском направлении. Артур Палатный – глава "Украинской команды" – отметил, что помощь усилит возможности защитников и поможет эффективнее выполнять сложные боевые задачи.

В 2025 году волонтеры "Украинской команды" передали на передовую более 200 зарядных станций. Кроме того, бойцов продолжают обеспечивать: