Зарядные станции усилят возможности бойцов. В частности, помогут обеспечить работу военной электроники.
Заметьте "Украинская команда" передала "скорую" военным на передовой
На сегодня рота "Катехон" осуществляет диверсионные операции в глубоком тылу российских оккупантов. В частности, на Покровском направлении, который является самым тяжелым.
"Украинская команда" передала роте "Катехон": смотрите видео
Детали заявления
В "Украинской команде" рассказали, что бойцы роты "Катехон" работают вдоль всей линии боевого соприкосновения. В частности, на Покровском направлении. Артур Палатный – глава "Украинской команды" – отметил, что помощь усилит возможности защитников и поможет эффективнее выполнять сложные боевые задачи.
В 2025 году волонтеры "Украинской команды" передали на передовую более 200 зарядных станций. Кроме того, бойцов продолжают обеспечивать:
- автомобилями;
- дронами различных типов;
- другим военным оборудованием.