Зарядні станції посилять можливості бійців. Зокрема, допоможуть забезпечити роботу військової електроніки.
Станом на сьогодні рота "Катехон" здійснює диверсійні операції у глибокому тилу російських окупантів. Зокрема, на Покровському напрямку, який є найважчим.
"Українська команда" передала роті "Катехон": дивіться відео
Деталі заяви
В "Українській команді" розповіли, що бійці роти "Катехон" працюють вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Зокрема, на Покровському напрямку. Артур Палатний – очільник "Української команди" – наголосив, що допомога посилить можливості захисників та допоможе ефективніше виконувати найскладніші бойові завдання.
У 2025 році волонтери "Української команди" передали на передову понад 200 зарядних станцій. Крім того, бійців продовжують забезпечувати:
- автівками;
- дронами різних типів;
- іншим військовим обладнанням.