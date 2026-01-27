Зарядні станції посилять можливості бійців. Зокрема, допоможуть забезпечити роботу військової електроніки.

Зауважте "Українська команда" передала "швидку" військовим на передовій

Станом на сьогодні рота "Катехон" здійснює диверсійні операції у глибокому тилу російських окупантів. Зокрема, на Покровському напрямку, який є найважчим.

"Українська команда" передала роті "Катехон": дивіться відео

Деталі заяви

В "Українській команді" розповіли, що бійці роти "Катехон" працюють вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Зокрема, на Покровському напрямку. Артур Палатний – очільник "Української команди" – наголосив, що допомога посилить можливості захисників та допоможе ефективніше виконувати найскладніші бойові завдання.

У 2025 році волонтери "Української команди" передали на передову понад 200 зарядних станцій. Крім того, бійців продовжують забезпечувати: