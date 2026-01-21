Про це повідомили у фейсбуці волонтерського штабу.

Що відомо про це?

В "Українській команді" детальніше розповіли про військове формування, яке отримало машину. Раніше бригади 20 армійського корпусу тримали оборону на Запоріжжі та у Сумській області.

Зараз вони продовжують захищати нас, проте вже на найскладніших ділянках фронту у Донецькій області.

Артур Палатний, керівник "Української команди", зауважив, що карети "швидкої допомоги" на передовій дуже потрібні нашим захисникам. Він підкреслив, що кожна хвилина має значення для порятунку життя бійців. Палатний переконаний, що у цих небезпечних умовах медична допомога повинна бути не тільки доступною, а й завжди перебувати поряд.

Він висловив упевненість, що підтримка дає захисникам розуміння, що у критичні моменти вони зможуть отримати допомогу.

З 24 лютого 2022 року "Українська команда" успішно передавала захисникам України речі, які були для них необхідними. Зокрема, на фронт відправили вантажівки, понад 100 позашляховиків, карети "швидкої допомоги" та інших авто. Крім того, волонтери передали майже 200 зарядних станцій, понад 3700 БпЛА, десятки систем радіоелектронної боротьби, а також Starlink, сіткометів та багато іншого.