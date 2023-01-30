Бойцов Пригожина хватит на 6-9 месяцев: советник МВД дал оценку
Источник:Вадим Денисенко
Не секрет, что бойцы ЧВК "Вагнера" воюют в самых горячих точках Восточного направления. Однако если ВСУ продолжат такими же темпами "утилизировать" вагнеровцев, то их хватит ненадолго.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. По его словам, "ресурс" Пригожина скоро закончится.
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На сколько времени хватит вагнеровцев
Максимальный мобилизационный потенциал Пригожина – около 100 тысяч человек. Денисенко отмечает, что при нынешней интенсивности "утилизации" вагнеровцев этого хватит на 6-9 месяцев.
В резерве Пригожина есть несколько зеков, еще не завербованных и имеющих кучу непогашенных кредитов. Но, по словам советника, эти люди могут "закончиться" до конца 2023 года.
Это прекрасно понимают в минобороны России и это понимает сам Пригожин. Поэтому его война с Шойгу – это война за его будущее,
– отметил Денисенко.
Напомним, что в ГУР рассказали о настоящую роль Пригожина в войне. Отмечают, что у Пригожина есть две роли: медийная и политическая. Он непосредственно не управляет боевыми отрядами, он не возглавляет штаб. То есть его задача – это обеспечение ресурсной базы, финансирование.
США наложили очередной пакет санкций в Россию: что известно
- 26 января Минфин США объявил о новые санкции против России. Ограничения касаются судоремонтных предприятий, а также структур и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера" и его учредителем Евгением Пригожиным.
- Также США официально признали российскую частную военную компанию Вагнера транснациональной преступной организацией. Все активы компании в Штатах заморозили из-за помощи российским военным в войне на Украине.
- В список санкций попала сама ЧВК "Вагнера", а также глава Федеральной службы исполнения наказаний в Туле Иван Прокопенко. Известно, что он оказывал поддержку и вербовал заключенных в ЧВК "Вагнер".
- Кроме того, под американские санкции попали многочисленные юридические и физические лица на разных континентах, поддерживающих военные операции группы Вагнера.