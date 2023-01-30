Бойцов Пригожина хватит на 6-9 месяцев: советник МВД дал оценку

Не секрет, что бойцы ЧВК "Вагнера" воюют в самых горячих точках Восточного направления. Однако если ВСУ продолжат такими же темпами "утилизировать" вагнеровцев, то их хватит ненадолго.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. По его словам, "ресурс" Пригожина скоро закончится.

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На сколько времени хватит вагнеровцев

Максимальный мобилизационный потенциал Пригожина – около 100 тысяч человек. Денисенко отмечает, что при нынешней интенсивности "утилизации" вагнеровцев этого хватит на 6-9 месяцев.

В резерве Пригожина есть несколько зеков, еще не завербованных и имеющих кучу непогашенных кредитов. Но, по словам советника, эти люди могут "закончиться" до конца 2023 года.

Это прекрасно понимают в минобороны России и это понимает сам Пригожин. Поэтому его война с Шойгу – это война за его будущее,

– отметил Денисенко.

Напомним, что в ГУР рассказали о настоящую роль Пригожина в войне. Отмечают, что у Пригожина есть две роли: медийная и политическая. Он непосредственно не управляет боевыми отрядами, он не возглавляет штаб. То есть его задача – это обеспечение ресурсной базы, финансирование.

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