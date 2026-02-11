Бойцы 118 ОМБр впервые уничтожили новый ударный дрон российского ВПК с искусственным интеллектом
- Бойцы 118 отдельной механизированной бригады впервые уничтожили российский ударный дрон "Клин" с искусственным интеллектом во время одного из его первых боевых вылетов.
- Успешное уничтожение дрона подтверждает способность украинских военных быстро адаптироваться и противодействовать новым угрозам.
Украинским силам впервые удалось ликвидировать новый вражеский ударный беспилотник с ИИ. Российский дрон был поражен во время одного из его первых боевых вылетов.
Речь идет о новом "шахедоподобном" ударном дроне, под названием "Клин". Об успешном его уничтожении сообщила 118 отдельная механизированная бригада.
К теме Бойцы "Азова" FPV-дронами уничтожили два вражеских БпЛА стоимостью 600 тысяч долларов
Как удалось сбить российский дрон "Клин"?
Российский беспилотник залетел в зону ответственности 118 ОМБр 10 февраля, и сразу был ликвидирован силами бригады.
118 ОМБр впервые сбила российский дрон "Клин" с ИИ: смотрите видео
Этот ударный дрон с искусственным интеллектом является новинкой российского ВПК и его украинскими силами было ликвидировано всего через четыре месяца после официальной презентации. Она состоялась в октябре 2025 года на одной из выставок в России.
Несмотря на заявления "аналоговнетных" разработчиков о способности дрона автономно обнаруживать и поражать цели на расстоянии до 120 километров (при условии использования ретранслятора), "Клин" был довольно легко подстрелен, очевидно, во время одного из первых своих боевых вылетов,
– рассказали в 118 ОМБр.
Тот факт, что украинским военным удалось успешно уничтожить вражеский беспилотник такого типа, в очередной раз свидетельствует об их способности быстро адаптироваться к новым угрозам и эффективно им противодействовать.
Обратите внимание! Российский ударный дрон с искусственным интеллектом "Клин" имеет следующие технические характеристики: его взлетный вес составляет 13,5 килограммов; скорость полета – 108 – 300 км/ч; длина фюзеляжа – 1,6 метра; размах крыльев – 1,9 метра; максимальная высота полета – до 2 километров; вес боевой части – 5 килограммов; типы БЧ часть – кумулятивная и фугасная имеется система воздушного подрыва.
В 118 ОМБр уже ликвидировали первыми новейшие разработки противника. Так, 22 августа 2025 года перехватчики БпЛА поразили в воздухе российский дрон-матку Orlan-30, который нес на борту два FPV-дрона.
Что известно о российском дроне "Клин"?
Россияне в октябре 2025 года презентовали свой новый дрон-камикадзе "Клин". Он способен самостоятельно обнаруживать цели и атаковать их на расстоянии до 120 километров, если будет применен ретранслятор.
- "Клин" также имеет альтернативный режим работы, когда функционирует как "воздушное минное поле", патрулируя воздушное пространство около 80 минут.
Элементы "Клина" произведены с использованием 3D-печати, в частности его оптический модуль. Аэродинамическая схема "Клина" похожа на "Шахеда" – она является дельтовидной "бесхвосткой". При этом имеет элементы "утки", а именно переднее горизонтальное оперение.