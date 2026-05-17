Часть штурмовиков после выхода из трубы сдалась украинским защитникам, признав, что "назад дороги уже нет". Об этом сообщает 65 механизированная бригада "Великий луг".

Смотрите также "Взятие" Россией этого села уже стало мемом: что на самом деле происходит в Малой Токмачке

Как россияне пытались зайти в тыл ВСУ?

На Запорожском направлении украинские военные разоблачили и пресекли попытку российских оккупантов проникнуть в тыл Сил обороны через магистральный газопровод. Бойцы бригады "Великий луг" взяли в плен группу российских диверсантов, которые передвигались по трубе на Ореховском направлении.

Видео с пленными и кадры внутри газопровода обнародовали на официальных ресурсах бригады. На записях оккупанты рассказывают, что фактически не имели возможности вернуться назад. Один из российских военных заявил:

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

За нами заварили трубу, назад дороги нет,

– заявил один из российских военных.

Российские диверсанты прятались в трубе: смотрите видео

Зачем россияне лезут через газопровод?

По данным украинских военных, российская армия использует магистральный газопровод для перемещения штурмовых и диверсионных групп в тыл украинских позиций. Основной целью таких операций являются попытки перерезать логистические маршруты Сил обороны вблизи Камышевахи и создать хаос в прифронтовой зоне.

Украинская разведка знала о подготовке подобных действий со стороны оккупантов еще раньше. Российские военные проходили специальные тренировки на полигонах на временно оккупированных территориях, где отрабатывали передвижения подземными маршрутами и штурмовые действия в ограниченном пространстве.

По словам украинских защитников, оккупанты создали внутри трубы фактически отдельную инфраструктуру. Там были обустроены внутренние посты, телефонная связь, места для отдыха, а также специальные обходы в местах повреждения трубопровода. Вход в газопровод расположен на территории, которую контролируют российские войска, тогда как выходы ведут ближе к украинским позициям.

Именно через такие подземные маршруты российские диверсанты пытаются проникать вглубь украинской обороны для проведения атак, диверсий и попыток захвата отдельных объектов. В 65-й бригаде отмечают, что часть оккупантов после выхода из трубы решает сдаться в плен, осознавая безысходность ситуации.

Украинские военные также показали, в каких сложных условиях передвигались российские штурмовики – узкими темными проходами на десятки километров.

Где еще оккупанты используют такие методы?

Российские военные уже не впервые пытаются использовать газопроводы для скрытого продвижения к позициям Сил обороны Украины. Подобные случаи фиксировали не только на Сумщине, но и на Запорожском направлении, где оккупанты пытались проникать в украинский тыл через магистральные трубы вблизи Орехова и Камышевахи.

Такие маршруты россияне используют для диверсионных групп, надеясь избежать ударов дронов и артиллерии при перемещении. Впрочем, украинские военные объясняют, что подобная тактика почти всегда завершается для врага катастрофой. Газопроводы имеют узкое пространство, отсутствие нормального доступа к воздуху и чрезвычайно сложные условия передвижения, из-за чего оккупанты истощаются еще до выхода на позиции.

По словам представителя 8-го корпуса ДШВ Вадима Карпьяка, россиянам приходится проходить десятки километров на корточках в трубах высотой около 1,4 метра, тратя на это почти двое суток. После выхода из трубы большинство таких групп быстро обнаруживают украинские дроны и артиллерия.

Именно поэтому значительная часть российских штурмовиков или уничтожается сразу, или попадает в плен. Военные также отмечают, что оккупанты обустраивают в трубах целую систему логистики – с телефонной связью, подкопами и промежуточными точками для отдыха. Однако даже это не спасает их от потерь, ведь украинская разведка давно знает о таких маршрутах.