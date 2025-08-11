Об этом говорится на странице волонтерского штаба в фейсбуке, пишет 24 Канал.

"Украинская команда" передала автобус 72 бригаде имени Черных Запорожцев. Эти героические ребята в начале полномасштабного вторжения защищали и освобождали Киевскую область. И уже три с половиной года бьют врага в Донецкой области", – сообщают в "Украинской команде".

"Украинская команда" передала автобус 72 бригаде имени Черных Запорожцев: смотрите видео

Глава волонтерского штаба Артур Палатный отметил, что транспортное средство нужно военным для улучшения логистики.

Уверен, что этот автобус повысит мобильность и оперативность подразделений 72 бригады. А "Украинская команда" и в дальнейшем будет помогать нашим защитникам на передовой,

– подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала на передовую более 90 автомобилей и 3500 различных дронов.