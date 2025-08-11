Про це йдеться на сторінці волонтерського штабу у фейсбуці, пише 24 Канал.

Дивіться також "Українська команда" передала партію дронів 21 полку безпілотних систем

"Українська команда" передала автобус 72 бригаді імені Чорних Запорожців. Ці героїчні хлопці на початку повномасштабного вторгнення захищали та звільняли Київщину. І вже три з половиною роки б'ють ворога на Донеччині", – повідомляють в "Українській команді".

"Українська команда" передала автобус 72 бригаді імені Чорних Запорожців: дивіться відео

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний зазначив, що транспортний засіб потрібен військовим для покращення логістики.

Впевнений, що цей автобус підвищить мобільність та оперативність підрозділів 72 бригади. А "Українська команда" й надалі допомагатиме нашим захисникам на передовій,

– наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" передала на передову понад 90 автівок та 3500 різних дронів.