Бойцы 72 бригады получили автобус от "Украинской команды"
"Украинская команда" передала 72 бригаде имени Черных Запорожцев автобус. Он нужен бойцам для повышения мобильности и оперативного выполнения боевых задач.
Об этом говорится на странице волонтерского штаба в фейсбуке, пишет 24 Канал.
"Украинская команда" передала автобус 72 бригаде имени Черных Запорожцев. Эти героические ребята в начале полномасштабного вторжения защищали и освобождали Киевскую область. И уже три с половиной года бьют врага в Донецкой области", – сообщают в "Украинской команде".
"Украинская команда" передала автобус 72 бригаде имени Черных Запорожцев: смотрите видео
Глава волонтерского штаба Артур Палатный отметил, что транспортное средство нужно военным для улучшения логистики.
Уверен, что этот автобус повысит мобильность и оперативность подразделений 72 бригады. А "Украинская команда" и в дальнейшем будет помогать нашим защитникам на передовой,
– подчеркнул Палатный.
Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала на передовую более 90 автомобилей и 3500 различных дронов.