Бойцы "Азова" показали освобождение населенного пункта: эпическое видео операции

27 марта 2022 , 00:51
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Источник:

телеграм ВСУ

Бойцы полка "Азов", являющегося сейчас подразделением терробороны, 25 марта провели успешную наступательную операцию. Им удалось отбить у оккупантов деревню Ольховку.

Уже на следующий день украинские воины обнародовали видео освобождения этого населенного пункта в Харьковском районе. Кроме того, стали известны детали успешной операции.

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Наступление было быстрое и плодовитое

Наступление было довольно стремительным и бойцы полка продемонстрировали высокий уровень слаженности. Им удалось не только уничтожить многих врагов, но и взять 27 орков в плен.


Воины "Азова" в освобожденной Ольховке / Фото с телеграма Константина Немичева

Также служащие захватили 3 единицы техники:

  • командно-штабные машины;
  • военные вездеходы.

Воины полка "Азов" освобождают Ольховку под Харьковом: смотрите видео

 

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Автор: Олександр Марчак