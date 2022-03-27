Бойцы "Азова" показали освобождение населенного пункта: эпическое видео операции

Бойцы полка "Азов", являющегося сейчас подразделением терробороны, 25 марта провели успешную наступательную операцию. Им удалось отбить у оккупантов деревню Ольховку.

Уже на следующий день украинские воины обнародовали видео освобождения этого населенного пункта в Харьковском районе. Кроме того, стали известны детали успешной операции.

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Наступление было быстрое и плодовитое

Наступление было довольно стремительным и бойцы полка продемонстрировали высокий уровень слаженности. Им удалось не только уничтожить многих врагов, но и взять 27 орков в плен.



Воины "Азова" в освобожденной Ольховке / Фото с телеграма Константина Немичева

Также служащие захватили 3 единицы техники:

командно-штабные машины;

военные вездеходы.

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