Бойцы ГУР освободили Кругляковку на Харьковщине: удалось взять в плен россиян
Источник:ГУР
Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны освободили и зачистили от россиян важный район на Харьковщине. Речь идет о селе Кругляковка в Купянском районе.
В ГУР указали, что операцию осуществили воины подразделения "Братство" в составе Спецподразделения Тимура при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.
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Освобождение Кругляковки
Операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября 2024 года. Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, однако потерпел поражение – штурм оккупантов разведчики отбили и продолжили вытеснять противника,
– рассказали в разведке.
В результате действия спецназовцев россияне в Кругляковке потеряли более взвода пехоты – захватчиков уничтожили в ближних боях. В то же время бойцам ГУР удалось взять в плен оккупантов и получить важные разведывательные данные.
"В итоге операции враг выбит из населенного пункта, пути передвижения оккупантов заминированы", – указывает ГУР.
Где расположено село Кругляковка на Харьковщине: смотрите на карте