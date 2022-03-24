Бойцы краснодарского ОМОНа отказались ехать в Украину: их уволили, они оспаривают решение

Безумные потери российских оккупантов стали громким сигналом для тех, кто еще не отправился воевать против Украины. Бойцы краснодарского ОМОНа отказались выполнять приказ своего командования.

25 февраля командир взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" Росгвардии по Краснодарскому краю Фарид Читаев и его 11 бойцов отказались ехать в Украину. Они не захотели выполнять приказ командира отряда о пересечении границы.

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Отказ ехать на войну

Отряд ОМОН, отказавшийся ехать в Украину, находился в оккупированном Крыму с 6 февраля. Когда поступил приказ перейти границу, они заявили о его незаконности, ведь у них не было загранпаспортов, а прямые служебные обязанности ограничивались территорией России. Согласия на командировку на территорию Украины для участия в специальной военной операции они не давали.

Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели служебную проверку и уволили со службы. "Омоновцы" считают такое решение незаконным и подали иск о возобновлении работы.

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