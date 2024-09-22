"Бойцы на Востоке говорят, что их реже бьют": Зеленский рассказал о результатах Курской операции

Прошло больше месяца с начала операции ВСУ на Курщине, поэтому уже можно подводить определенные итоги. По мнению Владимира Зеленского, есть несколько положительных моментов для Украины.

В интервью The New Yorker президент заявил, что боевые действия на территории России повлияли на ситуацию с обстрелами. Например, в ОТГ "Северск" рассказали, что россияне больше обстреливают населенные пункты в Курской области, чем на Сумщине.

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Что дала Украине Курская операция ВСУ

Она, в частности, показала жестокую правду россиянам. Не все готовы ее признать, но мир увидел: Путину плевать на его граждан.

К сожалению, многие из них закрывают глаза, они не хотят ничего видеть и слышать. Но некоторые россияне не могли не заметить, что Путин не побежал защищать свою землю. Нет, вместо этого он хочет прежде всего заботиться о себе и добить Украину. Его люди не являются для него приоритетом,

– сказал Зеленский.

Он убежден: события на Курщине влияют и на российские регионы, далекие от войны, – Москву и Санкт-Петербург. Боевые действия демонстрируют россиянам, что если война дойдет до их области, с ними может произойти то же, что с жителями Курской области. Между тем ВСУ продолжают обеспечивать людей на подконтрольных им российских территориях едой и водой. Также гражданские россияне могут поехать в другие области своей родины, но не делают этого.

Что очень важно, операция ВСУ замедлила наступление россиян на Донбассе и заставила их перебросить часть сил в Курск – около сорока тысяч солдат. А бойцов на Востоке стали реже обстреливать.

По словам Зеленского, еще рано судить, войдет ли этот шаг в историю как успешный или провальный. "Я не зациклен на исторических успехах. Я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас", – сказал гарант.

Возможно, Курская операция и не приведет к окончанию войны или к падению Путина. Но Украина показала партнерам, на что способна. А Глобальный Юг увидел, что у российского диктатора есть проблемы.

Почему Киев начал операцию в Курской области

Представьте себе: вы сражаетесь в тяжелой войне, вы не получаете помощи, вы напрягаетесь, чтобы поддерживать боевой дух. А россияне перехватили инициативу на Востоке, захватили часть Харьковской области и вот-вот пойдут на Сумы. Надо что-то делать – что-то другое, чем бесконечно просить партнеров о помощи. И что вы делаете? Сказать своему народу: "Дорогие украинцы, через две недели Восточная Украина перестанет существовать"? Конечно, можно так и сделать, развести руками, но можно попробовать сделать смелый шаг,

– эмоционально рассказал Зеленский.