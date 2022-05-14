Бойцы ООС отразили 12 атак врага, еще на 6 локациях продолжаются бои с оккупантом

В течение суток 14 мая наши защитники в зоне Операции объединенных сил отразили сразу 12 атак врага. По состоянию на вечер еще продолжаются упорные бои в 6 местах.

Об этом сообщили в оперативной сводке штаба ООС за день. Там также рассказали, какие были потери неприятеля на Востоке.

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Враг не прекращает жесткие атаки

Пока ситуация там достаточно сложная для обеих сторон. Однако бойцы ВСУ ее уверенно контролируют, несмотря на все усилия врага.

Российские войска вдоль всей линии разграничения используют все возможные типы вооружения. Позиции украинских защитников атакуют авиацией, реактивными системами залпового огня, ствольной артиллерией крупных калибров, минометами разных систем. Также наступление происходит при поддержке бронированной техники, среди которой есть и танки.

Не останавливаются и атаки на мирные населенные пункты у линии разграничения. Там россияне продолжают наносить очень много ракетно-бомбовых ударов по гражданским объектам инфраструктуры. Атакуют и мирные жилые кварталы.

В этот день наши воины в зоне ООС уничтожили:

8 танков;

5 артиллерийских систем;

9 единиц боевой бронированной техники;

5 вражеских автомобилей.

Не отстают и подразделения противовоздушной обороны. Они в небе над Донбассом в этот день сбили 6 беспилотников врага типа "Орлан-10". Удалось приземлить и российский разведывательный беспилотник "Элерон".