Бойцы ООС отразили 6 вражеских атак: сбили крылатую ракету и уничтожили много техники

27 апреля 2022 , 22:24
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Операция объединенных сил

Враг продолжает активное наступление на Востоке. Особенно "горячей" точкой борьбы с россиянами остается зона ООС, где враг ведет активные наступательные действия.

В течение суток 27 апреля российские оккупанты совершили 6 атак на Донецком и Луганском направлениях. Наши отважные герои справились со всеми попытками врага продвинуться вперед.

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Потери врага в зоне ООС

Наши мастерские воины сумели не только отразить все атаки врага, но и нанести россиянам новые потери. За сутки герои ВСУ оставили оккупантов без:

  • 5 танков;
  • 1 артиллерийской системы;
  • 21 единицы бронированной техники;
  • 1 боевой бронированной машины;
  • 1 автомобиля;
  • 1 зенитной установки;
  • 3 беспилотников "Орлан-10".

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська