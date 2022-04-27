Бойцы ООС отразили 6 вражеских атак: сбили крылатую ракету и уничтожили много техники
27 апреля 2022 , 22:24Читати новину українською
Источник:Операция объединенных сил
Враг продолжает активное наступление на Востоке. Особенно "горячей" точкой борьбы с россиянами остается зона ООС, где враг ведет активные наступательные действия.
В течение суток 27 апреля российские оккупанты совершили 6 атак на Донецком и Луганском направлениях. Наши отважные герои справились со всеми попытками врага продвинуться вперед.
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Потери врага в зоне ООС
Наши мастерские воины сумели не только отразить все атаки врага, но и нанести россиянам новые потери. За сутки герои ВСУ оставили оккупантов без:
- 5 танков;
- 1 артиллерийской системы;
- 21 единицы бронированной техники;
- 1 боевой бронированной машины;
- 1 автомобиля;
- 1 зенитной установки;
- 3 беспилотников "Орлан-10".
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