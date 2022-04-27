Бойцы ООС отразили 6 вражеских атак: сбили крылатую ракету и уничтожили много техники

Враг продолжает активное наступление на Востоке. Особенно "горячей" точкой борьбы с россиянами остается зона ООС, где враг ведет активные наступательные действия.

В течение суток 27 апреля российские оккупанты совершили 6 атак на Донецком и Луганском направлениях. Наши отважные герои справились со всеми попытками врага продвинуться вперед.

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Потери врага в зоне ООС

Наши мастерские воины сумели не только отразить все атаки врага, но и нанести россиянам новые потери. За сутки герои ВСУ оставили оккупантов без:

5 танков;

1 артиллерийской системы;

21 единицы бронированной техники;

1 боевой бронированной машины;

1 автомобиля;

1 зенитной установки;

3 беспилотников "Орлан-10".

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