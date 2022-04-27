Упроовж доби 27 квітня росйські окупанти здійснили 6 атак на Донецькому та Луганському напрямку. Наші відважні герої впоралися з усіма спробами ворога просунутися вперед.

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Втрати ворога у зоні ООС

Наші майстерні воїни зуміли не лише відбити усі атаки ворога, а й завдати росіянам нових втрат. За добу герої ЗСУ залишили окупантів без:

5 танків;

1 артилерійської системи;

21 одиниці броньованої техніки;

1 бойової броньованої машини;

1 автомобіля;

1 зенітної установки;

3 безпілотників "Орлан-10".

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