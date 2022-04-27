Упроовж доби 27 квітня росйські окупанти здійснили 6 атак на Донецькому та Луганському напрямку. Наші відважні герої впоралися з усіма спробами ворога просунутися вперед.
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Втрати ворога у зоні ООС
Наші майстерні воїни зуміли не лише відбити усі атаки ворога, а й завдати росіянам нових втрат. За добу герої ЗСУ залишили окупантів без:
- 5 танків;
- 1 артилерійської системи;
- 21 одиниці броньованої техніки;
- 1 бойової броньованої машини;
- 1 автомобіля;
- 1 зенітної установки;
- 3 безпілотників "Орлан-10".
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