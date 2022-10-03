Бойцы СБУ заставили вражеский Ка-52 "уйти на посадку" с помощью ПЗРК
Источник:Служба безопасности Украины
Украинские защитники приземлили еще один российский "Аллигатор". Боевой вертолет упал с одного удара переносного зенитно-ракетного комплекса.
Российский вертолет в Запорожье уничтожили спецназовцы СБУ. Эпическое приземление запечатлели на видео.
К теме В Херсонской области приземлили вражеский штурмовик Су-25
Ка-52 сбили с помощью ПЗРК
Украинские воины находились на передовых позициях, контролируя район предполагаемого прохода российской авиации, отметили в СБУ. Вдруг на горизонте появились сразу три российских вертолета Ка-52.
Наши воины умело ударили по технике врага ракетой из ПЗРК. В результате вспыхнуло сильное пламя.
Один из российских Ка-52 совершил "жесткую посадку",
– подытожили в СБУ.
Как наши защитники сбили российский вертолет: смотрите видео
Что известно о Ка-52
Это российский боевой вертолет, посредством которого враг осуществляет разведку местности, может обеспечивать огневую поддержку десанта, патрулировать и сопровождать колонны военной техники. Через форму носа его еще называют "аллигатором".
Ка-52 имеет серьезное вооружение. На крыльях могут разместить сразу четыре орудийные установки калибром 30 миллиметров и боекомплектом 460 выстрелов. Также Ка-52 снабжен устройствами понижения заметности.
Как украинские защитники уничтожают Ка-52: последние новости
- Наши воины сбили еще один Ка-52. 2 октября противовоздушная оборона приземлила вражеский вертолет в Бериславском районе Херсонщины.
- Кроме того, накануне наши защитники уничтожили сразу два боевых вертолета на Востоке Украины. Видеодоказательства обнародовала Группировка объединенных Сил.
- По состоянию на утро 3 октября украинские защитники ликвидировали 228 вертолетов российской армии. Среди них, конечно же, и "Аллигаторы".
Вас может заинтересовать – Мощные взрывы в Херсонской области: смотрите видео