Бойцы СБУ заставили вражеский Ка-52 "уйти на посадку" с помощью ПЗРК

Украинские защитники приземлили еще один российский "Аллигатор". Боевой вертолет упал с одного удара переносного зенитно-ракетного комплекса.

Российский вертолет в Запорожье уничтожили спецназовцы СБУ. Эпическое приземление запечатлели на видео.

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Ка-52 сбили с помощью ПЗРК

Украинские воины находились на передовых позициях, контролируя район предполагаемого прохода российской авиации, отметили в СБУ. Вдруг на горизонте появились сразу три российских вертолета Ка-52.

Наши воины умело ударили по технике врага ракетой из ПЗРК. В результате вспыхнуло сильное пламя.

Один из российских Ка-52 совершил "жесткую посадку",

– подытожили в СБУ.

Как наши защитники сбили российский вертолет: смотрите видео

Что известно о Ка-52 Это российский боевой вертолет, посредством которого враг осуществляет разведку местности, может обеспечивать огневую поддержку десанта, патрулировать и сопровождать колонны военной техники. Через форму носа его еще называют "аллигатором".



Ка-52 имеет серьезное вооружение. На крыльях могут разместить сразу четыре орудийные установки калибром 30 миллиметров и боекомплектом 460 выстрелов. Также Ка-52 снабжен устройствами понижения заметности.

Как украинские защитники уничтожают Ка-52: последние новости

Наши воины сбили еще один Ка-52. 2 октября противовоздушная оборона приземлила вражеский вертолет в Бериславском районе Херсонщины.

Кроме того, накануне наши защитники уничтожили сразу два боевых вертолета на Востоке Украины. Видеодоказательства обнародовала Группировка объединенных Сил.

По состоянию на утро 3 октября украинские защитники ликвидировали 228 вертолетов российской армии. Среди них, конечно же, и "Аллигаторы".

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