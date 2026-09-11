Без единого выстрела: в Донецкой области бойцы ССО взяли в плен двух оккупантов, пока те разогревали еду

Операторы 4-го полка Сил специальных операций в ходе специальных операций на Донецком направлении взяли в плен двух российских оккупантов, не произведя ни одного выстрела. Украинские защитники также захватили вражеское вооружение, средства связи и получили ценные разведывательные данные без собственных потерь.

Как сообщили в Силах специальных операций ВС Украины, бойцы незаметно приблизились к вражеской позиции и застали противника врасплох.

Каковы подробности?

Благодаря мгновенным и слаженным действиям спецназовцев оккупанты не успели не то что оказать сопротивление, но даже заметить приближение украинских военных и были вынуждены сложить оружие.

Они разогревали еду и даже не заметили, как мы к ним приблизились,

– рассказал спецназовец.

В ходе выполнения задания операторы изъяли средства связи и оружие противника. На первичном допросе пленные предоставили ценную информацию о точном расположении подразделений врага на Донецком направлении.

После успешного завершения спецоперации группа 4-го полка ССО в полном составе и без потерь вернулась из района проведения оперативных действий.

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Россия не спешит возвращать своих военных, оказавшихся в украинском плену. По словам одного из пленных, Сергея, сами россияне не понимают, почему их не включают в обмены. Он отметил, что многие его земляки остаются в Украине месяцами, а некоторые – даже годами.

Другой пленный, Павел, ранее рассказывал, что условия содержания оказались значительно лучше, чем он ожидал. По его словам, военные обеспечены питанием и имеют место для отдыха.

Со своей стороны, представитель Координационного штаба Петр Яценко в эксклюзивном комментарии для 24 Канала рассказал, что в целом на содержание одного пленного Украина тратит около 10 тысяч гривен.

В то же время эти средства направляются не только непосредственно на нужды военнослужащего. "Это и на содержание персонала, на зарплаты, на продукты питания, на коммунальные услуги, на медсанчасть, на лекарства и так далее. То есть на самом деле на самого пленного уходит очень мало денег", – пояснил Яценко.