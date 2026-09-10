Об этом в интервью 24 Каналу рассказал россиянин Сергей, отметив, что многие его земляки месяцами, а то и годами остаются в Украине.

Как Россия бросает своих?

По словам Сергея, российские военные видят, как других пленных обменивают и они возвращаются в Россию, в то время как часть людей продолжает оставаться в украинском плену.

Зэки попадают в плен, ты встречаешь их, через 5 месяцев или полгода он уезжает, а ты все сидишь и сидишь,

– сказал он.

Военнопленный также сказал, что хочет вернуться домой, однако сам не понимает, почему Россия не забирает своих военных во время обменов.

Сергей рассказал, почему Россия не забирает своих: смотрите видео

Напомним, в украинском лагере у российских военнопленных есть доступ к ежедневным новостям и информации о ходе войны. Они находятся под присмотром и могут выполнять различные работы. В частности, пленных привлекают к хозяйственным работам, работе в мастерских и на подсобном хозяйстве.

По словам российского военнопленного Павла Кузнецова, условия содержания оказались для него значительно лучше, чем он ожидал. У пленных есть питание и место для отдыха.

Кузнецов также рассказал, что после пережитого не хочет возвращаться к участию в войне. Украина, со своей стороны, заинтересована в проведении обменов и возвращении своих военнослужащих из российского плена.