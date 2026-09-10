Про це в інтерв'ю 24 Каналу росіянин Сергій, який зазначив, що багато його земляків місяцями, а той роками залишаються в Україні.

Як Росія залишає своїх?

За словами Сергія, російські військові бачать, як інших полонених обмінюють і вони повертаються до Росії, тоді як частина людей продовжує залишатися в українському полоні.

Зеки приїжджають у полон, ти зустрічаєш їх, через 5 місяців або пів року він їде, а ти все сидиш і сидиш,

– сказав він.

Військовополонений також сказав, що хоче повернутися додому, однак сам не розуміє, чому Росія не забирає своїх військових під час обмінів.

Сергій розповів, як Росія не забирає своїх: дивіться відео

Нагадаємо, в українському таборі у російських військовополонених є доступ до щоденних новин та інформації про перебіг війни. Вони перебувають під наглядом та можуть виконувати різні роботи. Зокрема, полонених залучають до господарських робіт, роботи в майстернях і підсобному господарстві.

За словами російського військовополоненого Павла Кузнєцова, умови утримання виявилися для нього значно кращими, ніж він очікував. Полонені мають харчування та місце для відпочинку.

Кузнєцов також розповів, що після пережитого не хоче повертатися до участі у війні. Україна зі свого боку зацікавлена у проведенні обмінів і поверненні своїх військовослужбовців із російського полону.