Бойцы ССО устроили засаду и уничтожили 13 оккупантов: появились уникальные кадры

Бойцы Сил специальных операций устроили засаду на российских военных и уничтожили 13 оккупантов. Спецназовцы выполнили эту задачу, не понесши ни одного раненого или погибшего в своих рядах.

Об этом сообщили в Силах специальных операций.

Что известно об операции?

Операторы группы "А" 1-го отряда 144-го центра ССО поделились ранее неопубликованными кадрами и подробностями этой операции.

Сначала украинские бойцы совершили внезапный налет на вражескую позицию, в ходе которого ликвидировали двух россиян.

После первого удара спецназовцы не отступили, а остались на месте, ожидая подкрепления противника.

Российское командование волна за волной отправляло новые вражеские группы прямо в подготовленную засаду.

Завязался интенсивный стрелковый бой. Украинские операторы действовали при мощной поддержке ударных беспилотников и точного минометного огня.

Совместными усилиями в ходе этой операции было ликвидировано в общей сложности 13 военнослужащих России.

Как бойцы ССО устроили засаду на россиян: смотрите видео

Напомним, в октябре Россия понесла рекордные потери. Враг потерял тяжелоранеными и убитыми 54 тысячи военных.