Не оставили шансов: бойцы ССО уничтожили целый взвод войск КНДР на Курщине

Воины 6 отдельного полка Сил специальных операций ВСУ "Рейнджер" уничтожили взвод северокорейских военных в ближнем бою в Курской области. В результате операции было ликвидировано 25 солдат противника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО ВСУ.

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Бойцы ССО раскрыли детали операции

Военные рассказали, что операция состоялась в прошлом месяце, однако информацию и кадры с беспилотников и нательных камер украинских бойцов обнародовали только сейчас из соображений безопасности.

Восемь рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах,

– сообщили в ССО.

После этого военные начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек и сохранили инициативу до его завершения.

Численное преимущество и артиллерийский огонь не помогли врагу: бойцы ССО доказали превосходство качества над количеством и не оставили целому взводу КНДР шансов. После уничтожения противника украинская группа успешно отошла.

Как воины ССО уничтожили целый взвод войск КНДР: смотрите видео

Напомним, 19 апреля Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по месту запуска "Шахедов" недалеко от населенного пункта Теткино в Курской области. Кроме ударных БпЛА, было ликвидировано до двух десятков операторов.