Бойцы теробороны в Киевской области сожгли пять единиц техники оккупантов

12 марта 2022 , 15:16
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Источник:

Министерство обороны Украины

Украина уже третью неделю дает сокрушительный отпор российским оккупантам. Уверенное сопротивление оркам оказывают не только ВСУ, но и тероборона.

В частности, бойцы 112 бригады терробороны 10 марта нанесли очередные значительные потери оккупантам. Об этом сообщило Минобороны Украины.

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Вблизи Скибина Киевской области воины 112 бригады теробороны ВС во время боевых действий уничтожили 5 единиц рашистской техники. Российские террористы при этом понесли потери боевых расчетов.

Отмечается, что тероборона нанесла сокрушительный удар по оккупантам с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Среди сожженной техники орков насчитали:

  • 2 танка;
  • 1 БМП;
  • 1 БТР с личным составом на броне;
  • 1 новый бронированный автомобиль.

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Автор: Сергій Зятюк