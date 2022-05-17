Командование Десантно-штурмовых войcк Вооруженных Сил Украины обнародовало очередное мощное видео. В нем видно, как наши защитники эффектно уничтожили вражеский самоходно-зенитный ракетный комплекс "Бук" вместе с живой силой оккупантов.
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Как пылает российский "Бук"
В командовании Десантно-штурмовых войск подчеркнули, что на видео зафиксировано, как украинские воины ДШВ совместно с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс оккупантов "Бук" вместе с его военной обслугой.
Очень красиво горят ЗРК врагов. Зрелище, на которое можно смотреть вечно,
– подписало видео командование ДШВ ВСУ.
К слову, очевидно, оккупанты пытались спрятаться в лесополосе где-то посреди украинского поля, впрочем это им не удалось – вместе со своим ЗРК они были уничтожены нашими защитниками.
ВСУ уничтожили вражеский самоходно-зенитный ракетный комплекс "Бук": смотрите видео
Отмечается, что к эффектному удару по зенитному ракетному комплексу российских оккупантов были привлечены следующие украинские силы.
- артиллеристы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины;
- 4-я отдельная танковая бригада;
- 27-я реактивная артиллерийская бригада;
- специалисты Житомирского военного института имени С. П. Королева.
В командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ также подчеркнули, что все оккупанты, приехавшие в Украину, чтобы принести сюда "русский мир", навсегда останутся на нашей священной земле. Каждый из оккупантов будет наказан.
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Актуальные потери врага
Напомним, что утром 17 мая Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил об актуальных потерях врага в развязанной Россией широкомасштабной войне против нашего государства. Так, с 24 февраля ВСУ удалось уничтожить:
- личного состава – 27 900 российских оккупантов;
- вражеских танков – 1 235 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 009;
- артиллерийских систем – 578;
- РСЗО – 198;
- средств ПВО – 90;
- самолетов – 201;
- вертолетов – 167;
- автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 109;
- кораблей и катеров – 13;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 436;
- специальной техники – 43 единицы;
- крылатых ракет – 97.
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