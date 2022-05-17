Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України оприлюднило чергове потужне відео. У ньому видно, як наші захисники ефектно знищили ворожий самохідно-зенітний ракетний комплекс "Бук" разом з живою силою окупантів.
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Як палає російський "Бук"
У командуванні Десантно-штурмових військ підкреслили, що на відео зафіксовано, як українські воїни ДШВ спільно з іншими підрозділами Збройних Сил України знищили зенітний ракетний комплекс окупантів "Бук" разом з його військовою обслугою.
Дуже гарно горять ЗРК ворогів. Видовище, на яке можна дивитися вічно,
– підписало відео командування ДШВ ЗСУ.
До слова, вочевидь окупанти намагались заховатись у лісосмузі десь посеред українського поля, втім цього їм не вдалося – разом зі своїм ЗРК вони були знищені нашими захисниками.
ЗСУ знищили ворожий самохідно-зенітний ракетний комплекс "Бук": дивіться відео
Зазначається, що до ефектного удару по зенітному ракетному комплексу російських окупантів були залучені такі українські сили:
- артилеристи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України;
- 4-а окрема танкова бригада;
- 27-а реактивна артилерійська бригада;
- фахівці Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.
У командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ також наголосили, що всі окупанти, які приїхали в Україну, щоб принести сюди "руський мір", назавжди залишаться на нашій священній землі. Кожного з окупантів буде покарано.
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Актуальні втрати ворога
Нагадаємо, що вранці 17 травня Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про актуальні втрати ворога у розв'язаній Росією широкомасштабній війні проти нашої держави. Так, з 24 лютого ЗСУ вдалось знищити:
- особового складу – 27 900 російських окупантів;
- ворожих танків – 1 235 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 009;
- артилерійських систем – 578;
- РСЗВ – 198;
- засобів ППО – 90;
- літаків – 201;
- гелікоптерів – 167;
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 109;
- кораблів та катерів – 13;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436;
- спеціальної техніки – 43 одиниці;
- крилатих ракет – 97.
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