Бойко и еще 4 нардепов вызвали на допрос в СБУ

Юрия Бойко и еще 4 нардепов вызвали в СБУ. Всех политиков будут допрашивать по делу о так называемых Харьковских соглашениях.

Пресс-служба СБУ в комментарии 24 каналу сообщила, что действующих нардепов вызвали на допрос через Аппарат Верховной Рады. Детали дела пока не раскрывают.

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Кого вызвали на допрос

Юрия Бойко – нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь";

Виталия Борта – народного избранника от ОПЗЖ;

Сергея Ларина – нардепа от ОПЗЖ;

Игоря Палицу – народного избранника от политсилы "За будущее";

Дмитрия Шпенова – внефракционного нардепа.

Повестки нардепам / Скриншот 24 канала

Харьковские соглашения: главное

Так называемые Харьковские соглашения подписали еще в 2010 году. Скандальные документы предполагали, что в Севастополе в течение 25 лет будет находиться Черноморский Флот России. В то же время Украина получит скидку на газ – 30%, однако не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

В 2021 году секретарь СНБО Алексей Данилов поручил проверить подписание так называемых Харьковских соглашений. Тогда же политик отметил, что против депутатов, которые их ратифицировали, могут возбудить дела.



Кто голосовал за Харьковские соглашения / Инфографика 24 канала