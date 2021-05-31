Бойко и Кива оказались среди главных прогульщиков Верховной Рады

В мае состоялись 6 пленарных заседаний Верховной Рады, во время которых провели 266 голосований. Однако среди нардепов есть такие, которые ни разу не нажали на кнопку.

В то же время в Комитете избирателей Украины сообщили, что участие в 100% голосований парламента приняли только 10 народных избранников.

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Кто из нардепов не голосовал ни разу

По данным КИУ, 21 народный депутат не проголосовал ни разу за май. Среди них:

Юрий Бойко (ОПЗЖ)

Илья Кива (ОПЗЖ)

Сергей Левочкин (ОПЗЖ)

Ренат Кузьмин (ОПЗЖ)

Федор Христенко (ОПЗЖ)

Сергей Ларин (ОПЗЖ)

Антон Яценко ("Батькивщина").

Остальные 14 – официально отсутствовали и, соответственно, не голосовали.

Среди них кум Путина Виктор Медведчук и его соратник Тарас Козак (оба ОПЗЖ). Их подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Активность народных депутатов

В мае активно голосовали депутаты "Слуги народа", "Европейской Солидарности" и "Голоса". В среднем депутаты "Слуги народа" приняли участие в 85% голосований, "ЕС" и "Голоса" – 81%.

Депутаты группы "Доверие" приняли участие в 73% голосований. Другие фракции нажимали "за", "против" или "воздержался" значительно реже:

"Батькивщины" – 54%;

группы "За майбутнє" – 52%;

ОПЗЖ – 33%.

Глава КИУ Алексей Кошель заявил, что отдельные парламентарии безответственно относятся к своим депутатским обязанностям, систематически игнорируя голосования Рады.

По сравнению с предыдущими месяцами, в мае количество депутатов, которые не голосовали, удвоилось. Если в феврале ни разу за месяц не голосовали 7 депутатов, а в марте-апреле – по 10 депутатов, то в мае – 21 депутат, что является антирекордом за последнее время,

– добавил он.

Всего в мае состоялось шесть пленарных заседаний Верховной Рады, во время которых было проведено 266 голосований.