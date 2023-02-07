Бойко могут лишить звания Героя Украины: правительство одобрило важный законопроект

После того как петиция о лишении пророссийского депутата Юрия Бойко звания Героя Украины собрала необходимое количество подписей, президент поручил правительству рассмотреть возможность внедрения этого решения. Кабинет Министров одобрил законопроект, который позволит лишить Бойко этого звания.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 7 февраля. Одобренный законопроект предусматривает возможность лишения государственных наград лиц, в отношении которых введены санкции решением СНБО.

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Когда Бойка лишат звания Героя Украины

Денис Шмыгаль рассказал, что работавшая над этим вопросом межведомственная группа из представителей правительства, НАПК, СБУ, НАБУ, ГПУ и других органов пришла к выводу, что из-за определенных коллизий в законодательстве было фактически невозможно лишить определенных людей государственных наград.

Однако после этого Минюст и первый вице-премьер по поручению Шмыгаля начали работу над этим вопросом и создали законопроект, позволяющий лишать государственных наград лиц, против которых введены санкции СНБО.

Правительство дало рабочей группе поручение повторно рассмотреть вопрос о лишении Юрия Бойко звания Герой Украины и вынести предложения на рассмотрение СНБО одновременно со вступлением в силу уже упомянутого законопроекта,

– сообщил Шмыгаль.

Проблемы с государственными наградами

Пророссийский политик Юрий Бойко получил звание Героя Украины в 2004 году согласно указу тогдашнего президента Леонида Кучмы. Однако это не единственная проблема, которая есть в вопросе государственных наград.

Есть еще интересная ниша – звание Народного артиста Украины. Например, Филипп Киркоров, Николай Басков, Илья Резник, Игорь Крутой и Александр Малинин до сих пор удостоены этого звания. Среди Народных артистов можно найти такие имена как Таисия Повалий, Ани Лорак, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко (дуэт "Кролики").

Единственный, кого на февраль 2023 года лишили этого звания – Иосиф Кобзон. Лишили его звания Народного артиста еще при жизни.