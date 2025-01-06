Сегодня, 6 января, у украинцев другой праздник – Крещение. Впрочем, вероятно, нардеп до сих пор живет по юлианскому календарю вместе с гражданами страны-агрессора, передает 24 Канал.
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Бойко сыграл "Щедрик"
Так, Бойко опубликовал короткое видео, где он в костюме наигрывает на фортепиано мелодию "Щедрика", а после поздравляет украинцев с Рождеством, желая мира и добра. И делает это, как ни странно, на украинском языке.
Нардеп с "опозданием" поздравил украинцев с Рождеством: смотрите видео
Оригинальное обращение к народу не осталось без его внимания. Пользователи соцсети оставили свои красноречивые комментарии:
- "Наконец-то на украинском! Но Рождество уже прошло!"
- "Зачем так палиться??? Уже бы могли не поздравлять сегодня, сами себе яму делаете"
- "Имел в виду с Рождеством? Потому что Рождество у нас было 25 декабря, а сегодня Крещение"
- "Юра дату спутал, сегодня у рассеян"
Напомним, что недавно нардеп побывал на "беседе" в СБУ. Туда его пригласили после скандального видео в тиктоке, где он выдал ряд пророссийских заявлений. В частности, жаловался на "радикалов" в Украине, которые, якобы, "запрещают людям разговаривать на родном языке" и "ходить в церковь, в которую они хотят".
После визита в СБУ Юрий Бойко записал новое видео. В нем он просил прощения у граждан, назвал Путина военным преступником и призвал отложить в сторону внутренние разногласия до победы над агрессором.