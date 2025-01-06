Сьогодні, 6 січня, в українців інше свято – Водохреще. Втім, ймовірно, нардеп досі живе за юліанським календарем разом із громадянами країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Бойко зіграв "Щедрика"

Так, Бойко опублікував коротке відео, де він у костюмі награє на фортепіано мелодію "Щедрика", а після вітає українців з Різдвом, бажаючи мира і добра. І робить це, як не дивно, українською мовою.

Нардеп із "запізненням" привітав українців із Різдвом: дивіться відео

Оригінальне звернення до народу не залишилося без його уваги. Користувачі соцмережі залишили свої красномовні коментарі:

"Нарешті українською! Але Різдво вже минуло!"

"Навіщо так палитися?? Вже б могли не вітати сьогодні, самі собі яму робите"

"Мав на увазі с Рождеством? Бо Різдво в нас було 25 грудня, а сьогодня Водохреще"

"Юра дату сплутав, сьогодні у рассєян"

Нагадаємо, що нещодавно нардеп побував на "бесіді" в СБУ. Туди його запросили після скандального відео у тіктоці, де він видав низку проросійських заяв. Зокрема, скаржився на "радикалів" в Україні, які, буцімто, "забороняють людям розмовляти рідною мовою" та "ходити до церкви, до якої вони хочуть".

Після візиту до СБУ Юрій Бойко записав нове відео. У ньому він просив вибачення у громадян, назвав Путіна воєнним злочинцем і закликав відкласти у бік внутрішні розбіжності до перемоги над агресором.