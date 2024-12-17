Бойко пришел на допрос в СБУ, – источники

Накануне глава запрещенной партии "ОПЗЖ" Юрий Бойко попал в скандал с пророссийским видео. СБУ вызвала политика на допрос.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ. Во время допроса Бойко должен подробно объяснить заявления в своем опубликованном видео.

Смотрите также "Радикалы", запрет языка и памятники: Стефанчук ответил на бред нардепа Бойко

Почему Бойко вызвали в СБУ

Глава запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Юрий Бойко был вызван на допрос в СБУ после резонансного видеообращения.

По информации источников, политик должен объяснить свои последние прокремлевские заявления. На данный момент допрос продолжается.

Также в нашем распоряжении есть фото, как Бойко заходит в здание СБУ в Киеве.

Бойко идет на допрос в СБУ / Фото предоставлено 24 Каналу

Напомним, что накануне Юрий Бойко опубликовал видео в TikTok в котором рассказал об "украинских радикалах", которые "начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить". Политик также заявил, что якобы "все больше людей поддерживают нас – тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей".

Что известно о Юрии Бойко

Юрий Бойко – народный депутат Украины VI, VIII и IX созывов. Сейчас он является сопредседателем запрещенной партии "ОПЗЖ", а также возглавляет депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

В 2012 году, при президентстве Виктора Януковича, Бойко был назначен вице-премьер-министром Украины, но был уволен в конце февраля 2014 года.

В ноябре 2018 года Бойко и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании пророссийской политической силы "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Однако после полномасштабного вторжения России, 14 апреля 2022 года Верховная Рада приостановила деятельность фракции "ОПЗЖ", а 12 мая того же года было объявлено о ее роспуске.

С 21 апреля 2022 года Бойко возглавил депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир" в парламенте, сформированную из бывших членов "ОПЗЖ".