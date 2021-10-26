Боевики убили украинского военного, его побратим – ранен
Российско-оккупационные войска снова нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеской атаки 26 октября погиб украинский защитник.
Российские наемники еще раз цинично обстреляли позиции украинских защитников. Это произошло в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
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Есть погибший и раненый
К сожалению, военнослужащий Объединенных сил получил ранения, не совместимые с жизнью. Другого защитника Украины госпитализировали с осколочным ранением. Перед этим ему оперативно предоставили первую медицинскую помощь. Состояние здоровья бойца врачи оценили как удовлетворительное.Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким военного, отдавшего свою жизнь за Украину.
ВСУ ответили на обстрел
Украинские военные, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, открыли ответный огонь на вражескую атаку. Они заставили оккупантов прекратить обстрел. В оперативно-тактической группировке "Восход" заверили, что бойцы ВСУ контролируют ситуацию в районе проведения ООС.
Что этому предшествовало
- Вчера, 25 октября, российские наемники нарушили договоренности о перемирии 4 раза. В результате вражеских действий один украинский военный получил ранения. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
- Всю ночь на 26 октября оккупанты вели прицельный обстрел села Гранитного Донецкой области. В результате этого задело несколько жилых домов. К счастью, жертв среди мирного населения нет.
- Украинская разведка выяснила, что боевики на Донбассе активизировали минирование тыловых районов. Это создает дополнительную опасность для местных жителей.