Боевики убили украинского военного, его побратим – ранен

Российско-оккупационные войска снова нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеской атаки 26 октября погиб украинский защитник.

Российские наемники еще раз цинично обстреляли позиции украинских защитников. Это произошло в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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Есть погибший и раненый

К сожалению, военнослужащий Объединенных сил получил ранения, не совместимые с жизнью. Другого защитника Украины госпитализировали с осколочным ранением. Перед этим ему оперативно предоставили первую медицинскую помощь. Состояние здоровья бойца врачи оценили как удовлетворительное.

ВСУ ответили на обстрел

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким военного, отдавшего свою жизнь за Украину.

Украинские военные, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, открыли ответный огонь на вражескую атаку. Они заставили оккупантов прекратить обстрел. В оперативно-тактической группировке "Восход" заверили, что бойцы ВСУ контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

Что этому предшествовало