В бою на Юге Украины героически погиб львовский десантник Владимир Балюк "Балу"

Воин Владимир Балюк был главным сержантом десантно-штурмовой роты. Он погиб в бою на Юге, но успел лично уничтожить 2 боевые десантные машины и немало живой силы оккупанта.

Об этом сообщили 10 апреля в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Отметили, что Балюк погиб 5 апреля.

К теме Во Львове попрощались с украинским героем Юрием Руфом: эксклюзивный фоторепортаж

"Сержант Владимир Балюк был образцовым представителем современного сержантского корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. У него была высокая профессиональная подготовка, большой боевой опыт и участие в международных учениях", – рассказали в бригаде.

Воспоминания соратника о бое

Офицер-десантник с позывным Один, который был другом и непосредственным командиром Балюка, рассказал, что погибший хотел продолжать военную карьеру. Он отметил, что 5 апреля Владимир командовал штурмовой группой и вел наступление. Оккупанты применили танки, бронетехнику и немало живой силы.



Перед смертью Балюк уничтожил много оккупантов / Фото со страницы 80 бригады

Один вспоминает, что бой был ожесточенным. Неожиданно появилась вражеская боевая машина десанта. Она двигалась прямо на боевые позиции украинцев. Тогда Балу взял Джавелин и уничтожил ее. Через несколько минут приблизилась еще одна боевая машина, но Владимир с помощью NLAW обезвредил ее.

Бой продолжался. Контратака оккупантов захлебнулась. Рашисты начали отступать, прикрывая свой уход огнем из всего имеющегося вооружения. Именно в этот момент Владимир получил смертельное осколочное ранение,

– рассказал сослуживец.

Обратите внимание – как горит российская техника: смотрите видео