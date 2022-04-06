В бою с оккупантами погибли двое военных из Калуша
6 апреля 2022 , 10:04Читати новину українською
Источник:Калушский городской совет
На войне против российских оккупантов погибли военные Роман Мердух и Зеновий Кинаш. Они оба были жителями Калуша Ивано-Франковской области.
О гибели героев сообщили 5 апреля. О времени и месте встречи воинов расскажут позже.
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Пали герои на поле боя, защищая нашу Родину от русской орды. Двое были бойцами стальной закалки, искренними патриотами и невероятными людьми. Им бы жить и жить! Но эта проклятая война снова и снова забрала лучших,
– отметили в городском совете.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших бойцов. Мы благодарим их за то, что защищали нашу Родину. Герои не умирают!
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