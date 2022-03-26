В бою под Киевом погиб работник пресс-службы Минветеранов Денис Котенко с позывным "Шкипер"

Под Киевом в бою погиб 25-летний днепрянин Денис Котенко с позывным "Шкипер".

Парень – ветеран российско-украинской войны, участвовал в боях на Донбассе, в частности, в операции по освобождению Широкино Донецкой области. В Минветеранов начал работать осенью 2021 года.

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Самые талантливые видео, мемы и сообщения – это все дело рук нашего Дениса. Когда 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, он не усидел на месте и снова стал на защиту страны, снова стал Шкипером. По-другому просто не мог,

– говорится в сообщении.

Гибель "Шкипера" в своем твиттере подтвердил и основатель батальона "Азов" и лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий.

Он погиб, выполняя боевой долг. Он был мужественным Воином, и погиб не зря,

– сказали собратья Дениса.

У бойца остался маленький сын.

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