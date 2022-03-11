Боль и страдания: люди в харьковском метро

Российская орда продолжает терроризировать мирных украинцев. Путинская армия непрерывно обстреливает Харьков, поэтому люди буквально вынуждены жить в укрытиях.

Авантюра Путина изменила жизнь харьковчан

Российские оккупанты только в Харькове разрушили 400 многоэтажек. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что оставшиеся без жилья люди спрашивают у него, где будут жить после войны.

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Пока значительному количеству людей, которые не эвакуировались из Харькова, приходится жить в метро. Сейчас это одно из самых безопасных мест в Харькове.

Жители города спустились в метрополитен со своими домашними любимцами и необходимыми вещами. Им приходится спать на полу под одеялами.

Некоторые проводят время в вагонах.

Люди в харьковском метро / Фото Andrea Carrubba

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