Более 1 100 жителей Луганской области: Укрзализныця продолжает эвакуировать украинцев

14 марта 2022 , 20:41
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Источник:

телеграмм Укрзализныци

Укрзализныця продолжает эвакуировать украинских жителей в безопасные регионы или за границу. Сегодня она совершила еще два эвакуационных рейса.

Так, два поезда "Укрзализныци" уже везут в безопасность более 1 100 жителей Луганщинской области.

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Откуда эвакуировали:

  • Северодонецка
  • Лисичанска
  • Рубежного
  • Попасной.

Женщины и дети уже направляются в Ковель и Львов в теплых вагонах.

Мы умышленно сообщаем о некоторых эвакуационных операциях постфактумом, чтобы не подвергнуть риску жизни пассажиров и поездных бригад, но сейчас можем выдохнуть,
– заявили в Укрзализныце.

Также добавили, что нужно готовиться встречать еще одну долгожданную группу беженцев – из Мариуполя.

Отметим, Укрзализныця с начала вооруженной агрессии России эвакуировала около 250 тысяч детей в безопасные точки Украины и за границу. Также перевозчик продолжает вывозить беременных женщин и пациентов, которые находятся в реанимации или травматологии.

Автор: Марта Касіянчук