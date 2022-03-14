Более 1 100 жителей Луганской области: Укрзализныця продолжает эвакуировать украинцев

Укрзализныця продолжает эвакуировать украинских жителей в безопасные регионы или за границу. Сегодня она совершила еще два эвакуационных рейса.

Так, два поезда "Укрзализныци" уже везут в безопасность более 1 100 жителей Луганщинской области.

Читайте также Укрзализныця обнародовала актуальную карту железнодорожного сообщения

Откуда эвакуировали:

Северодонецка

Лисичанска

Рубежного

Попасной.

Женщины и дети уже направляются в Ковель и Львов в теплых вагонах.

Мы умышленно сообщаем о некоторых эвакуационных операциях постфактумом, чтобы не подвергнуть риску жизни пассажиров и поездных бригад, но сейчас можем выдохнуть,

– заявили в Укрзализныце.

Также добавили, что нужно готовиться встречать еще одну долгожданную группу беженцев – из Мариуполя.

Отметим, Укрзализныця с начала вооруженной агрессии России эвакуировала около 250 тысяч детей в безопасные точки Украины и за границу. Также перевозчик продолжает вывозить беременных женщин и пациентов, которые находятся в реанимации или травматологии.