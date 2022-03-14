Более 1 100 жителей Луганской области: Укрзализныця продолжает эвакуировать украинцев
Источник:телеграмм Укрзализныци
Укрзализныця продолжает эвакуировать украинских жителей в безопасные регионы или за границу. Сегодня она совершила еще два эвакуационных рейса.
Так, два поезда "Укрзализныци" уже везут в безопасность более 1 100 жителей Луганщинской области.
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Откуда эвакуировали:
- Северодонецка
- Лисичанска
- Рубежного
- Попасной.
Женщины и дети уже направляются в Ковель и Львов в теплых вагонах.
Мы умышленно сообщаем о некоторых эвакуационных операциях постфактумом, чтобы не подвергнуть риску жизни пассажиров и поездных бригад, но сейчас можем выдохнуть,
– заявили в Укрзализныце.
Также добавили, что нужно готовиться встречать еще одну долгожданную группу беженцев – из Мариуполя.
Отметим, Укрзализныця с начала вооруженной агрессии России эвакуировала около 250 тысяч детей в безопасные точки Украины и за границу. Также перевозчик продолжает вывозить беременных женщин и пациентов, которые находятся в реанимации или травматологии.