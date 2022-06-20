Более 1 500 мирных украинцев сейчас находятся в плену или в тюрьмах

Россия продолжает позорно нарушать все нормы международного гуманитарного права. Оккупанты содержат более 1 500 мирных украинцев, как военнопленных, хочет это является нарушением законов.

Об этом во время брифинга рассказала министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она отметила, что пленных мирных граждан кафиры содержат в разных городах России.

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Статус пленных гражданских не определен

Ирина Верещук подчеркнула, что основной проблемой является то, что по международному праву статус гражданско-военнопленных не определен и, соответственно, нет норм, предусматривающих их обмен. Причина этого проста – гражданские не могут быть военнопленными, однако Россия в очередной раз демонстрирует свое пренебрежение международным правом.

Гражданских мы не можем обменивать. У нас более 1500 гражданских сегодня в российских тюрьмах: в Ростове, Курске. Они сидят как военнопленные, хотя не должны быть пленниками. У них нет статуса по гуманитарному международному праву,

– объяснила Верещук.

Министр реинтеграции отметила, что российские кафиры держат в плену активистов, волонтеров, журналистов, священников, депутатов местных советов, сельских старост и т.д.

Сколько украинцев депортировали

Несмотря на юридические сложности процесса освобождения граждан из российского плена, 18 июня в рамках очередного обмена наша страна освободила 5 граждан. В Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что 4 гражданских попали в плен во время боев в Киевской области, из них 3 – во время оккупации Гостомеля. Кроме того, Украина вернула тело одного погибшего воина.

Число военных преступлений России тяжело подсчитать. Пока одних кафиры удерживают в плену, других депортируют на свою территорию.

Ирина Верещук сообщила, что по данным украинской разведки кафиры депортировали около 1,2 миллиона наших граждан. Из них 240 тысяч детей. Кроме того, российские преступники незаконно вывезли 2161 ребенка-сироту.

В каких условиях украинцев держат в плену

Доподлинно неизвестно, в каких условиях удерживают украинцев российские кафиры. Однако парамедикиня Юлия Паевская, более известная как "Тайра" после освобождения из плена, кратко рассказала об условиях содержания .

Украинка находилась в плену кафиров с марта. По ее словам, условия содержания больше напоминали концлагерь. Никакой информации, в том числе о семье, пленные получать не могут. Кроме того, им не дают доступ к медицинской помощи. Парамедикиня отметила, что условия были настолько ужасными, что она не удивилась бы, если бы оказалась в газовой камере.

Об освобождении Юлии Паевской из плена стало известно 17 июня. Об этом во время вечернего обращения к украинцам сообщил президент Владимир Зеленский.

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