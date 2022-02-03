Более 10 млн убытков для государства – ГБР разоблачило масштабную коррупционную схему на таможне
Источник:Государственное бюро расследований
Государственное бюро расследований выявило масштабную коррупционную схему таможенников на посту "Житомир". Предварительно известно, что госбюджету это могло обойтись в 10 миллионов гривен убытков.
По данным следствия, злонамеренные манипуляции проводили с автомобилями скорой помощи. В частности, таможенники "закрывали глаза" на их пониженную стоимость.
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Какова была схема сделки
Правоохранители установили, что киевская компания-импортер хотела уменьшить таможенные пошлины и платежи. Поэтому, оформляя 26 авто скорых, в несколько раз снизила их стоимость с медицинским оборудованием.
Коррупционная схема была с автомобилями скорой / Фото ГБР
Вместо рыночной цены, которая в среднем составляет 15 тысяч евро, дельцы задекларировали авто стоимостью 2,5 – 5 тысяч евро. Таможенники на несоответствие в документах не отреагировали. Реальных покупателей на авто не нашлось. Поэтому преступники воспользовались опцией хранения нерастаможенных авто в течение 12 месяцев в режиме "таможенный склад".
Таможенники способствовали преступной схеме / Фото ГБР
С помощью чиновников таможни через год дельцы сымитировали так называемый реэкспорт автомобилей, которые на самом деле не оставляли на таможенном складе. Поэтому они незаконно продлили бесплатный срок хранения авто и не платили таможенные сборы.
Что угрожает злоумышленникам
Разоблачив схему, правоохранители провели 8 обысков в офисе компании. Также обыскали служебные помещения Житомирской таможни и места жительства чиновников.
В ходе обысков изъяли компьютеры с документами и мобильные телефоны, на которых находились доказательства преступления. Также были выявлены таможенные и налоговые документы и другие материальные доказательства организации незаконной схемы.
Следствие по делу о злоупотреблении властью с тяжелыми последствиями продолжается. Правоохранители устанавливают, кто еще может быть причастен к сделке. Решают, налагать ли арест на автомобили.
Случаи коррупции на таможне
- Трем главным инспекторам Днепропетровской таможни инкриминировали служебную халатность. Их действия привели к миллионному ущербу. По информации прокуратуры, государство потеряло более 145 миллионов гривен из-за неправильного таможенного оформления товаров.
- Одесские полицейские задерживали главного инспектора местной таможни. Чиновник ежемесячно получал взятки от владельцев бизнеса в долларах. Предприниматели перевозили товары без уплаты налога.
- Сотрудники Государственного бюро расследований также разоблачили 3 днепропетровских таможенников. Они "не заметили" неправильную информацию в документах.