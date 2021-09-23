Более 10 тысяч правок: Рада перенесла рассмотрение "антиахметовского" законопроекта

В Верховной Раде Украины 23 сентября должны были рассматривать законопроект 5600, который также называют "антиахметовским". Он касается налоговых изменений и является частью антиолигархического пакета законов.

Об этом сообщила корреспондентка 24 канала Алена Чернецкая, которая находилась в Верховной Раде. Рассматривать законопроект будут уже с понедельника, 27 сентября, по всем правилам и процедурам.

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"Нужно подготовиться к спецпроцедуре и собрать подписи, ведь там еще больше правок, чем к законопроекту об олигархах – настоящий поправочный спам на более 10 тысяч правок", – рассказала Чернецкая.

Рада проголосовала законопроект об олигархах.

В то же время 23 сентября стало продуктивным днем для принятия закона об олигархах. Его поддержали 279 народных депутатов – это больше, чем ожидал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Сначала депутаты в течение нескольких часов вели переговоры. Затем было блокирование трибуны, попытка отстранить председательствующего сейчас в парламенте Руслана Стефанчука от выполнения обязанностей,

– пояснила Чернецкая.

Впоследствии за рассмотрение законопроекта все-таки взялись и приняли его за 30 минут. Обсуждение заняло много времени, поскольку в Раде зарегистрировали более тысячи правок, которые по регламенту нужно проработать все.

В Раде перенесли рассмотрение "антиахметовского" законопроекта: Видео 24 канала

Часть депутатов требовала сделать все по регламенту. Впрочем, фракция "Слуга народа" решила принять его по сокращенной процедуре. Обработали 11 правок, которые согласовал профильный комитет, и состоялось финальное голосование.

Нардепы также жаловались, что законопроект не слишком изменился ко второму чтению. В нем не прописали наказания по непредставлению декларации о встрече с олигархами, а их перечень будет составлять Совет нацбезопасности и обороны. Возникли опасения, что Конституционный Суд может заблокировать законопроект.

КСУ может рассмотреть любой законопроект. Я убежден, что правовая позиция, чтобы отнести создание реестра к полномочиям СНБО, у нас есть. Даниил Гетманцев Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

"Антиахметовский" законопроект: что известно